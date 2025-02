SC em alerta para novos temporais e risco de deslizamento no fim de semana; confira a previsão Estado enfrentará instabilidade climática com chuvas e riscos de novas tempestades, principalmente na metade leste e áreas do Oeste... ND Mais|Do R7 17/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 17/01/2025 - 20h07 ) twitter

Santa Catarina enfrenta um fim de semana chuvoso e instável, com previsão de chuvas fortes, temporais e risco de alagamentos em diversas regiões do estado. A instabilidade segue nesta sexta-feira (17), especialmente na metade leste do estado, com chuva persistente ao longo do dia.

