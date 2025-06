SC em alerta: tempestade severa deve atingir o estado nas próximas horas, diz Defesa Civil Segundo o órgão meteorológico, o Extremo-Oeste deve ser a região mais atingida pelo mau tempo ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 18h55 (Atualizado em 08/06/2025 - 18h55 ) twitter

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu, neste domingo (8), um alerta vermelho para tempestade severa na região do Extremo-Oeste do estado. De acordo com a Defesa Civil, há risco de raios, rajadas de vento, granizo e alagamentos a partir das 18h57. Os fenômenos devem durar cerca de uma hora, com término previsto para as 19h57. As cidades com maior risco são Princesa, São José do Cedro, Guaraciaba, Paraíso e Guarujá do Sul.

