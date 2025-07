SC enfrenta ‘pingue-pongue’ térmico com amplitude acima de 20°C entre manhãs e tardes A presença de uma massa de ar seco e frio inibe a formação de nuvens, favorecendo dias ensolarados e resfriamento acentuado à noite... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 08/07/2025 - 22h17 ) twitter

Santa Catarina enfrenta nesta semana uma grande variação entre as temperaturas das madrugadas e das tardes. Em algumas regiões, os termômetros podem marcar 0°C no início do dia e ultrapassar os 24°C à tarde – uma diferença superior a 20 graus. A principal responsável por essa oscilação é uma massa de ar seco e frio que mantém o tempo firme e ensolarado.

Para mais informações sobre esse fenômeno e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

