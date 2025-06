SC entra em alerta para temporais isolados e rajadas de vento entre domingo e segunda-feira Mar agitado, rajadas de vento e pancadas de chuva com granizo devem afetar o estado entre domingo (29) e segunda-feira (30), segundo... ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 30/06/2025 - 01h35 ) twitter

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta para ressaca no litoral, temporais isolados e rajadas de vento em diversas regiões do estado entre este domingo (29) e segunda-feira (30). O aviso é resultado da formação de um ciclone extratropical e da presença de uma frente fria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para ficar por dentro de todas as recomendações e riscos previstos!

