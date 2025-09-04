Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

SC Fácil: novo app reúne 500 serviços públicos como Casan, Celesc e Detran em um só lugar

Estradas rurais, habitação popular e digitalização estão no centro das medidas anunciadas pelo governador Jorginho Mello durante congresso...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O governador Jorginho Mello anunciou nesta terça-feira (2), durante a abertura do Comac (Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina), em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, um pacote de medidas voltadas ao fortalecimento das cidades catarinenses. Entre os destaques estão obras em estradas rurais, a ampliação do programa habitacional Casa Catarina e o lançamento de um aplicativo com mais de 500 serviços públicos digitais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como o SC Fácil pode facilitar a sua vida!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.