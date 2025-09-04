SC Fácil: novo app reúne 500 serviços públicos como Casan, Celesc e Detran em um só lugar Estradas rurais, habitação popular e digitalização estão no centro das medidas anunciadas pelo governador Jorginho Mello durante congresso... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 05h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 05h57 ) twitter

O governador Jorginho Mello anunciou nesta terça-feira (2), durante a abertura do Comac (Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina), em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, um pacote de medidas voltadas ao fortalecimento das cidades catarinenses. Entre os destaques estão obras em estradas rurais, a ampliação do programa habitacional Casa Catarina e o lançamento de um aplicativo com mais de 500 serviços públicos digitais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como o SC Fácil pode facilitar a sua vida!

