SC ganha investimento de R$ 15,5 milhões em segurança e quase 500 militares são promovidos
Entrega inclui ambulâncias, caminhonetes e carros para policiamento e resgate; investimento foi apresentado em solenidade com autoridades...
Cerca de 500 militares da Polícia Militar de Santa Catarina e do Corpo de Bombeiros Militar catarinense foram promovidos nesta segunda-feira (11), em cerimônia realizada no Centro de Ensino Bombeiro Militar, em Florianópolis. O evento também marcou a entrega de novos veículos e equipamentos, totalizando mais de R$ 15,5 milhões em investimentos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante investimento em segurança!
