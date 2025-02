SC inicia obra de revitalização do Rio Itajaí do Oeste para prevenir enchentes Obras iniciaram na última segunda-feira (10) e tem prazo de oito meses para conclusão; enchentes são recorrentes em Rio do Oeste ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 21h46 ) twitter

O governo estadual deu início à obra de revitalização e limpeza fluvial do Rio Itajaí do Oeste, no município de Rio do Oeste, com um investimento de R$ 6,5 milhões. A ordem de serviço foi emitida no dia 23 de janeiro, e as obras começaram em 10 de fevereiro, com prazo de conclusão previsto para até 8 meses.

A ordem de serviço foi emitida no dia 23 de janeiro, e as obras começaram em 10 de fevereiro, com prazo de conclusão previsto para até 8 meses.

