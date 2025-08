SC já sofreu mais de 50 terremotos desde 1890 e você nem sabia; qual o mais forte? Apesar de estar afastado de limites de placas tectônicas, o estado acumula dezenas de abalos sísmicos; confira a lista ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 02/08/2025 - 08h58 ) twitter

Os abalos sísmicos ocorrem em diferentes regiões do mundo por diversos motivos. Um terremoto de magnitude 8,8 na escala Richter, registrado na terça-feira (29) na Rússia, acendeu alertas de tsunami e outros riscos no leste da Ásia. Embora esteja localizado no centro da placa tectônica sul-americana, reduzindo significativamente o risco de tremores de grande intensidade, o Brasil não está isento desses fenômenos.

Saiba mais sobre a história dos terremotos em Santa Catarina e descubra qual foi o mais forte acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

