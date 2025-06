SC lança o maior programa de castração para atender 281 municípios; confira a lista Com investimento de R$ 18 milhões, o programa Pet Levado a Sério vai realizar 90 mil procedimentos até 2026 ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h56 ) twitter

O Governo de Santa Catarina lançou oficialmente, por meio da Semae (Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde), o Pet Levado a Sério, o maior programa de castração de cães e gatos do país. Com meta de realizar 90 mil procedimentos até 2026, o programa vai beneficiar 281 municípios com até 100 mil habitantes, cobrindo 95% do território catarinense.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este importante programa e a lista completa dos municípios atendidos!

