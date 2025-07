SC lidera alta na recuperação de celulares roubados, mas devolução aos donos cai pela metade Dados foram levantados pelo Anuário de Segurança Pública, divulgado na última quinta (24); conselheiro superior da Polícia Civil de... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h57 ) twitter

Santa Catarina teve o maior crescimento percentual do país na recuperação de celulares roubados ou furtados em 2024, com alta de 136,4% em relação ao ano anterior. Foram 2.537 aparelhos recuperados neste ano, contra 1.073 em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última quinta-feira (24). Apesar disso, o mesmo levantamento aponta uma redução de 57,3% nas devoluções desses aparelhos aos legítimos donos – 1.081 em 2024 contra 2.529 no ano anterior. O dado foi questionado pela PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina), que diz não haver registro formal desse tipo de informação no sistema estadual de segurança pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, responsável pelo Anuário, informou que a própria SSP/SC (Secretaria de Segurança Pública) repassou os números.

