SC lidera em ameaças a mulheres e tem alta em violência doméstica; Agosto Lilás reforça alerta
Dados do Anuário de Segurança Pública revelam cenário preocupante para as mulheres catarinenses; campanha joga luz sobre a violência...
Em apenas uma semana, Santa Catarina registrou seis casos de feminicídio, entre 29 de julho e 5 de agosto. A triste estatística reforça a importância da décima edição da campanha Agosto Lilás, que começou no dia 1º de agosto em todo o paí. O objetivo é ampliar o combate à violência contra as mulheres.
