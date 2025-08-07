Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

SC lidera em ameaças a mulheres e tem alta em violência doméstica; Agosto Lilás reforça alerta

Dados do Anuário de Segurança Pública revelam cenário preocupante para as mulheres catarinenses; campanha joga luz sobre a violência...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Em apenas uma semana, Santa Catarina registrou seis casos de feminicídio, entre 29 de julho e 5 de agosto. A triste estatística reforça a importância da décima edição da campanha Agosto Lilás, que começou no dia 1º de agosto em todo o paí. O objetivo é ampliar o combate à violência contra as mulheres.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre a violência contra as mulheres em Santa Catarina.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.