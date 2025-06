SC lidera início da safra industrial da tainha com 8 das 10 embarcações do país Cidades do Litoral Norte são as únicas de Santa Catarina a possuírem embarcações autorizadas para a temporada de pesca industrial da... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 00h36 (Atualizado em 03/06/2025 - 00h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Começou neste domingo (1º), a temporada da safra industrial da tainha no Brasil. Em 2025, 10 embarcações de cerco foram credenciadas e estão autorizadas a capturar até 50 toneladas cada. A safra industrial vai até o dia 31 de julho ou até a cota individual das embarcações de pesca alcançarem 90%. Segundo a Portaria do Ministério da Pesca e Agricultura publicada em março, das embarcações habilitadas, oito são catarinenses e duas de São Paulo.

Para mais detalhes sobre a safra e as cotas de pesca, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Identificado empresário que morreu durante acidente no Sul de SC

VÍDEOS: Primeiro grande lanço de tainhas anima pescadores em Balneário Rincão

Com mais de 100 lojas, Norte de SC terá novo shopping a céu aberto ainda em 2025