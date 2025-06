SC negocia com grupo chinês e pode sediar maior polo aeronáutico da América Latina Missão com o governador Jorginho Mello na China teve como foco ampliar a conexão do estado e buscar novas alternativas para os aeroportos...

ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 21/06/2025 - 07h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share