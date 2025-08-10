SC pode perder até 11 mil empregos com fim da obrigatoriedade de autoescolas, alerta sindicato Presidente do Sintrauto aponta que o Estado contava com mais de 500 autoescolas ativas em 2024 e que podem ser impactadas pela decisão... ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Enquanto o governo federal defende o fim da obrigatoriedade das autoescolas para emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para reduzir custos, trabalhadores do setor em Santa Catarina veem a medida como uma ameaça a empregos e à qualidade da formação de condutores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes dessa importante discussão!

Leia Mais em ND Mais:

Mega-Sena milionária premia apostas em cidades de Santa Catarina

Família com bebê fica presa em sacada durante incêndio em Florianópolis

SC libera mais de 600 presos para saída temporária no Dia dos Pais