SC pode perder até 11 mil empregos com fim da obrigatoriedade de autoescolas, alerta sindicato

Presidente do Sintrauto aponta que o Estado contava com mais de 500 autoescolas ativas em 2024 e que podem ser impactadas pela decisão...

ND Mais|Do R7

Enquanto o governo federal defende o fim da obrigatoriedade das autoescolas para emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para reduzir custos, trabalhadores do setor em Santa Catarina veem a medida como uma ameaça a empregos e à qualidade da formação de condutores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes dessa importante discussão!

