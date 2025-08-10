SC pode perder até 11 mil empregos com fim da obrigatoriedade de autoescolas, alerta sindicato
Presidente do Sintrauto aponta que o Estado contava com mais de 500 autoescolas ativas em 2024 e que podem ser impactadas pela decisão...
Enquanto o governo federal defende o fim da obrigatoriedade das autoescolas para emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para reduzir custos, trabalhadores do setor em Santa Catarina veem a medida como uma ameaça a empregos e à qualidade da formação de condutores.
