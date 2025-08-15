SC pode ter novamente um representante do Estado na Série A em 2026 Com um time dentro do G-4 da Série B e outros dois próximos das primeiras colocações na tabela, Santa Catarina mostra força e pode... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h57 ) twitter

Passadas 21 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, Santa Catarina mantém vivas as chances de voltar a ter um representante na Série A em 2026. Chapecoense, Criciúma e Avaí seguem na disputa pelo acesso. A matemática mostra que é possível, mas o caminho até lá promete ser desafiador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a disputa!

