SC poderá ter canal anônimo de denúncias de bullying em escolas; entenda A Alesc aprovou o projeto de lei que cria o programa "SOS Bullying", voltado à prevenção e combate ao bullying em escolas públicas ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 04h35 (Atualizado em 03/07/2025 - 04h35 )

A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) aprovou nesta quarta-feira (2) o projeto de lei que cria o programa “SOS Bullying”, voltado à prevenção e combate ao bullying em escolas públicas e privadas do estado. A proposta também estabelece a criação de um canal de denúncias anônimas e diretrizes para atuação diante de casos registrados.

