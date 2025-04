SC propõe binário como alternativa a túnel bilionário no Morro dos Cavalos Governador Jorginho Mello (PL) apresenta ao ministro dos Transportes novo projeto para o Morro dos Cavalos nesta quarta-feira (23) ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 03h25 (Atualizado em 24/04/2025 - 03h25 ) twitter

O governador Jorginho Mello (PL) e deputados catarinenses participam, nesta quarta-feira (23), de uma reunião no Ministério dos Transportes para apresentar a proposta de binário do Morro dos Cavalos. O projeto promete desafogar o trecho da BR-101 em Palhoça. O estudo da SIE (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade) de Santa Catarina estima um custo de R$ 291,3 milhões na construção. O binário do Morro dos Cavalos seria uma alternativa quatro vezes mais econômica do que o túnel, cuja obra é estimada em cerca de R$ 1,2 bilhão.

Saiba mais sobre essa proposta inovadora e seus impactos acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

