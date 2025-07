SC quer registro, GPS e kit de socorro obrigatórios em voos após tragédia com balão Dois projetos de Lei apresentados na Assembleia Legislativa de SC querem ampliar fiscalização e exigir mais segurança para a prática... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 06h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 06h16 ) twitter

Após tragédia com balão de ar quente que matou oito pessoas em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, dois projetos de lei foram apresentados na Alesc (Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina) para estabelecer regras de segurança mais rígidas, na prática do balonismo no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança no balonismo!

