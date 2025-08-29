SC reage ao tarifaço do EUA com pacote de apoio a exportadores e funcionários FIESC lança programa com o objetivo de ajudar setor a reagir ao tarifaço do EUA ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 07h58 ) twitter

A FIESC (Federação das Indústrias de Santa Catarina) lançou nesta quinta-feira (28) o desTarifaço, que é um pacote de serviços gratuitos voltados a indústrias exportadoras e trabalhadores afetados pelo aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as iniciativas e impactos do desTarifaço!

