SC reage ao tarifaço do EUA com pacote de apoio a exportadores e funcionários

FIESC lança programa com o objetivo de ajudar setor a reagir ao tarifaço do EUA

ND Mais|Do R7

A FIESC (Federação das Indústrias de Santa Catarina) lançou nesta quinta-feira (28) o desTarifaço, que é um pacote de serviços gratuitos voltados a indústrias exportadoras e trabalhadores afetados pelo aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos.

