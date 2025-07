SC recebe 103 médicos para reforçar atendimento em 75% dos municípios pequenos Mais Médicos começam a atuar em municípios catarinenses e no atendimento a povos indígenas, com foco em reduzir o tempo de espera no... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 04h37 ) twitter

Santa Catarina passou a contar com o reforço de 103 médicos, a partir desta semana, no programa Mais Médicos. Os profissionais foram distribuídos em diferentes municípios do estado, com prioridade para áreas de maior vulnerabilidade social e territórios indígenas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

