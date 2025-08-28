SC recebe 62 médicos em postos de saúde nesta quarta-feira; veja em quais municípios Profissionais do programa Mais Médicos vão integrar equipes de Saúde da Família e reforçar a atenção primária nos municípios de Santa... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 00h57 ) twitter

A partir desta quarta-feira (27), 62 médicos passam a atuar em postos de saúde de 42 municípios de Santa Catarina. Eles fazem parte da 2ª chamada do programa Mais Médicos, que neste 41º ciclo selecionou 1.498 profissionais em todo o Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a distribuição dos médicos!

