Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

SC recebe R$ 115 milhões do Novo PAC para investir em mobilidade urbana

28 propostas de 12 estados foram habilitadas no Novo PAC. Em Santa Catarina, investimentos serão feitos na mobilidade urbana e em transportes...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A mobilidade urbana de Santa Catarina receberá um investimento de R$ 115 milhões por meio do Novo PAC. O estado teve três propostas aprovadas e consideradas aptas para a pré-seleção nas linhas de Mobilidade Grandes e Médias Cidades e Renovação de Frota.

Saiba mais sobre como esse investimento pode transformar a mobilidade urbana em SC consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.