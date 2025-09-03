SC recebe R$ 115 milhões do Novo PAC para investir em mobilidade urbana 28 propostas de 12 estados foram habilitadas no Novo PAC. Em Santa Catarina, investimentos serão feitos na mobilidade urbana e em transportes... ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 21h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 21h17 ) twitter

A mobilidade urbana de Santa Catarina receberá um investimento de R$ 115 milhões por meio do Novo PAC. O estado teve três propostas aprovadas e consideradas aptas para a pré-seleção nas linhas de Mobilidade Grandes e Médias Cidades e Renovação de Frota.

Saiba mais sobre como esse investimento pode transformar a mobilidade urbana em SC consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

