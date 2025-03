SC reduz criminalidade no Carnaval 2025 e reafirma título de Estado mais seguro do país Queda de 52,6% em roubo, diminuição de 32,3% em lesão corporal dolosa e uma queda expressiva de 73,2% em importunação sexual foram... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h26 ) twitter

O Carnaval 2025 em Santa Catarina foi mais seguro. O Estado registrou queda em índices de criminalidade, como roubo, furto, lesão corporal dolosa, vias de fato e importunação sexual. O levantamento, da Secretaria de Estado da Segurança Pública de SC, levou em conta o período de 28 de fevereiro até as 13h do dia 5 de março, quarta-feira de cinzas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as ações que garantiram a segurança durante o Carnaval!

