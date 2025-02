SC registra a menor taxa de informalidade do país e desemprego tem índice mais baixo da década Santa Catarina ocupa o segundo lugar no ranking dos estados brasileiros com os menores índices de desemprego, registrando índice de... ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 09h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 09h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O índice de desemprego em Santa Catarina caiu 3,4% em 2023 para 2,9% em 2024. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados nesta sexta-feira (14), a taxa é a menor registrada desde 2012.

Saiba mais sobre os dados impressionantes de Santa Catarina e como o estado se destaca no cenário nacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cidade de SC abre vagas na área da saúde com salários de até R$ 6,7 mil

Balneabilidade em Florianópolis melhora, mas Lagoa do Peri continua imprópria para banho

Bolsonarista que matou petista em 2022 sai da prisão por determinação da Justiça do PR