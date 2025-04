SC registra mais de 200 internações de crianças por doenças respiratórias em menos de um mês Do total, 64 foram levadas para UTIs nos principais hospitais infantis do estado em abril ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 08h05 ) twitter

Santa Catarina enfrenta aumento preocupante de casos de doenças respiratórias, com hospitais pediátricos registrando grande procura nas emergências, gerando preocupações com a saúde no estado. Dados da SES (Secretaria de Estado da Saúde) mostram que, entre 1° e 22 de abril, 222 pacientes foram internados em enfermarias e outros 64 em UTIs nos principais hospitais infantis do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das informações essenciais sobre a saúde das crianças em Santa Catarina!

