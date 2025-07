SC registra média de 535 atendimentos por dia do Samu em 2025; Grande Florianópolis lidera O 11 de julho marca o Dia Nacional do Socorrista, profissionais que atuam na linha de frente do atendimento pré-hospitalar; em SC,... ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 03h56 (Atualizado em 12/07/2025 - 03h56 ) twitter

O 11 de julho marca o Dia Nacional do Socorrista, em homenagem aos profissionais que atuam na linha de frente do atendimento pré-hospitalar. O socorrista é o profissional treinado para lidar com situações críticas envolvendo traumas, paradas cardiorrespiratórias e acidentes graves. Em Santa Catarina, a atuação dos socorristas resultou em 96.715 atendimentos realizados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) entre janeiro e junho de 2025. O total representa uma média de 535 ocorrências por dia.

Para saber mais sobre a atuação dos socorristas e os dados do Samu, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

