SC sedia prova de um dos concursos mais concorridos do Brasil, com salário inicial de R$ 22 mil Primeira fase da prova para diplomata do Itamaraty ocorrerá em cinco dias e abordará conhecimentos específicos de política internacional... ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 07h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um dos mais difíceis e concorridos do Brasil, o novo concurso de diplomata do Itamaraty abriu inscrições nesta segunda-feira (19), com 50 vagas disponíveis e salário inicial de R$ 22.558,56. As vagas são para o cargo de terceiro-secretário, o primeiro da carreira de diplomacia. As provas serão realizadas em todas as capitais estaduais, incluindo Florianópolis. Os locais exatos serão divulgados em breve.

Para mais detalhes e informações completas, consulte no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prefeita anuncia internação involuntária de dependentes químicos em Balneário Camboriú

Plataformas legalizadas: veja a lista de bets autorizadas no Brasil

‘Mulher-Gato’, amante de TH da Maré, é procurada por comandar roubos em pontos de prostituição