SC supera número de denúncias de violência sexual infantil registradas em todo o ano passado

Estado teve cinco denúncias em agosto, mês em que influenciador Felca publicou vídeo sobre exploração de menores

ND Mais|Do R7

Santa Catarina registrou 12 denúncias de violência sexual online contra crianças e adolescentes entre janeiro e 17 de agosto de 2025, de acordo com dados do painel do MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). O número já supera os nove casos registrados em todo o ano de 2024 no estado.

