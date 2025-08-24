SC supera número de denúncias de violência sexual infantil registradas em todo o ano passado
Estado teve cinco denúncias em agosto, mês em que influenciador Felca publicou vídeo sobre exploração de menores
Santa Catarina registrou 12 denúncias de violência sexual online contra crianças e adolescentes entre janeiro e 17 de agosto de 2025, de acordo com dados do painel do MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). O número já supera os nove casos registrados em todo o ano de 2024 no estado.
Para entender melhor essa situação alarmante e as medidas que estão sendo tomadas
