SC tem 100 mil pessoas com fibromialgia e direitos equivalem aos de PCD; saiba quais Estado possui lei que garante direitos de pessoas com deficiência para pacientes com fibromialgia; campanha "Fevereiro Roxo" promove... ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 10h46

A campanha “Fevereiro Roxo” promove a conscientização sobre a fibromialgia. Santa Catarina tem cerca de 100 mil pessoas com a síndrome, que causa dor crônica, acompanhada de fadiga, transtornos no humor, sono e cognição. Uma lei estadual reconhece as pessoas com essa síndrome como pessoas com deficiência, garantindo o acesso a benefícios sociais em serviços públicos e privados.

Saiba mais sobre os direitos e benefícios que podem fazer a diferença na vida de quem convive com a fibromialgia.

