SC tem 11 mil inscritos no ‘Enem dos Concursos’; maioria é mulher e mira vagas em administração Estado concentra 23% das inscrições do Sul no CPNU; administração, regulação e seguridade social lideram interesse entre os candidatos... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 05h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina registrou 11.206 inscrições confirmadas na segunda edição do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado). O modelo, conhecido como “Enem dos Concursos”, reúne vagas em 32 órgãos federais e busca democratizar o acesso ao serviço público, com atenção à diversidade regional e inclusão.

Para mais detalhes sobre as inscrições e as oportunidades oferecidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Continua pulsando’: família doa coração de jovem em SC e salva vida de criança de 7 anos

Fim de uma era: delegacia de Homicídios de Florianópolis muda comando após 17 anos

Jovem vendedora desaparece e câmera flagra ela sozinha perto de casa em SC