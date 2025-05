SC tem 1,5 milhão de declarações de Imposto de Renda pendentes a uma semana do fim do prazo Prazo para entregar Imposto de Renda referente a 2024 encerra na próxima sexta-feira (30) ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 18h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 18h55 ) twitter

Brasília (DF), 01/04/2025 - IR 2025: Declaração pré-preenchida é liberada com previsão de 57% de adesão. A expectativa é que a ferramenta seja usada para mais da metade das declarações enviadas em 2025. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Joédson Alves/Agência Brasil/Joédson Alves/Agência Brasil

Cerca de 1,5 milhão de declarações de Imposto de Renda não foram entregues até sexta-feira (23), a uma semana do prazo, que se encerra no dia 30 de maio. O número representa 31% de pendências entre 2,3 milhões de declarações esperadas, cerca de 68%. Segundo a Receita Federal, 29,8 milhões, ou 64,5%, das declarações referentes a 2024 foram entregues no Brasil.

Para mais informações sobre o que acontece se você não entregar sua declaração no prazo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

