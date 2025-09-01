SC tem 16 operações do Gaeco e recupera R$ 1 bilhão em 2025
Ministério Público de Santa Catarina conta com operações especiais do GAECO para combater à corrupção no estado
Santa Catarina intensificou o combate à corrupção em 2025, conforme os dados divulgados pelo Ministério Público até 29 de agosto ao ND Mais, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) deflagrou 16 operações em todas as regiões do estado, cumprindo cinco mandados de prisão e 206 de busca e apreensão.
Para saber mais sobre as operações e os impactos na luta contra a corrupção, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
