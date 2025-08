SC tem 34% mais presos do que o sistema comporta; são 7 mil além da capacidade Santa Catarina possui a 7ª maior população carcerária, com cerca de 28,8 mil presos no estado

