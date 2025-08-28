SC tem a cidade mais competitiva do país e emplaca quatro no top 20, aponta ranking Entre Litoral, Norte e Vale do Itajaí, cidades de Santa Catarina receberam destaque no levantamento nacional sobre competitividade... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 00h57 ) twitter

Santa Catarina, segundo estado melhor avaliado no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, recebeu destaque no 11º levantamento realizado pelo CLP (Centro de Liderança Pública). Na 6ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, também de 2025, Florianópolis foi apontada como a cidade mais competitiva do país pelo terceiro ano consecutivo. Outras três cidades catarinenses aparecem entre as 20 melhores: Jaraguá do Sul (12ª posição), Blumenau (14ª) e São Bento do Sul (20ª).

