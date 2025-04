SC tem iniciativas que contribuem para prevenção e tratamento de dependentes químicos Estado tem cerca de 200 comunidades terapêuticas para dependentes químicos espalhadas pelo território, das quais 107 são credenciadas... ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 18h01 ) twitter

A ausência de políticas públicas de prevenção do tráfico de drogas e entorpecentes em Santa Catarina e no Brasil mereceu críticas durante solenidade de posse da nova diretoria do Conen (Conselho Estadual de Entorpecentes), no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado nesta semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das iniciativas que buscam enfrentar esse grave problema.

