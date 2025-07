SC tem neve e até -6°C: três cidades amanhecem sob frio intenso no início de julho O novo mês começou com muito frio e neve em SC; Urupema registrou -6°C no começo da manhã desta terça-feira (1º) ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 20h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h16 ) twitter

Julho de 2025 já chegou com frio intenso e registro isolado de neve em Santa Catarina. Em Urupema, na Serra Catarinense, a chuva congelada caiu em diferentes pontos da cidade nas primeiras horas desta terça-feira (1º), quando os termômetros marcaram -6°C. Os flocos de neve se formaram de forma bem isolada em determinada altura do céu, porém a chuva congelada foi mais intensa nos municípios catarinenses.

Para mais detalhes sobre este fenômeno e as previsões do tempo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

