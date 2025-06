SC tem nova lista de espécies invasoras com 187 animais e plantas; saiba mais O documento foi publicado e incluiu novos nomes, como o aspargo-ornamental e o mexilhão-dourado. ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h36 ) twitter

O IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina) divulgou uma nova lista de espécies exóticas invasoras no estado, incluindo animais e plantas. O documento foi publicado no Diário Oficial nesta semana e incluiu novos nomes, como o Aspargo-ornamental e o Mexilhão-dourado. Espécies exóticas invasoras são aquelas, da flora ou da fauna, que foram levadas, pela ação humana, para fora de sua distribuição natural e que, no novo ambiente, ameaçam a diversidade biológica, em especial pela sua dispersão acentuada.

Para saber mais sobre as novas espécies e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

