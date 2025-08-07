SC terá 80 vagas para acolher mulheres vítimas de violência; entenda a proposta Acolhimento será em caráter emergencial e vagas serão distribuídas em quatro regiões do estado; edital para contratação deve ser publicado... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 09h18 ) twitter

O governo do Estado vai contratar, junto à organizações da sociedade civil, vagas para acolhimento de mulheres vítimas de violência em Santa Catarina. Segundo a secretaria da Assistência Social, Mulher e Família, a iniciativa marca uma nova etapa na política estadual de proteção às mulheres.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida de muitas mulheres em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

