SC terá 80 vagas para acolher mulheres vítimas de violência; entenda a proposta

Acolhimento será em caráter emergencial e vagas serão distribuídas em quatro regiões do estado; edital para contratação deve ser publicado...

ND Mais|Do R7

O governo do Estado vai contratar, junto à organizações da sociedade civil, vagas para acolhimento de mulheres vítimas de violência em Santa Catarina. Segundo a secretaria da Assistência Social, Mulher e Família, a iniciativa marca uma nova etapa na política estadual de proteção às mulheres.

