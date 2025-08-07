SC terá 80 vagas para acolher mulheres vítimas de violência; entenda a proposta
Acolhimento será em caráter emergencial e vagas serão distribuídas em quatro regiões do estado; edital para contratação deve ser publicado...
O governo do Estado vai contratar, junto à organizações da sociedade civil, vagas para acolhimento de mulheres vítimas de violência em Santa Catarina. Segundo a secretaria da Assistência Social, Mulher e Família, a iniciativa marca uma nova etapa na política estadual de proteção às mulheres.
