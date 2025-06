SC terá semana de frio intenso com temperaturas negativas; veja previsão Massa de ar polar provoca geada e temperaturas negativas em várias regiões do estado; Defesa Civil emite alerta para tempestade severa... ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 22h15 (Atualizado em 08/06/2025 - 22h15 ) twitter

Uma massa de ar seco e frio, de origem polar, avança sobre o estado a partir da noite deste domingo (8), provocando madrugadas geladas e condições para geada em diversas regiões, especialmente entre terça (10) e quarta-feira (11).

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos do frio intenso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

