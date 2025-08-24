SC terá virada no tempo com calorão, friaca, temporais e vendaval em menos de 24h
Frente fria avança pelo estado e muda completamente o tempo entre sábado (23) e domingo (24)
Os catarinenses podem se preparar para uma brusca mudança de tempo neste fim de semana: entre este sábado (23) e domingo (24), uma frente fria somada a um sistema de baixa pressão no interior do continente avançam por Santa Catarina, trazendo instabilidade em todas as regiões.
