SC terá virada no tempo com calorão, friaca, temporais e vendaval em menos de 24h Frente fria avança pelo estado e muda completamente o tempo entre sábado (23) e domingo (24) ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 05h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 05h57 )

Os catarinenses podem se preparar para uma brusca mudança de tempo neste fim de semana: entre este sábado (23) e domingo (24), uma frente fria somada a um sistema de baixa pressão no interior do continente avançam por Santa Catarina, trazendo instabilidade em todas as regiões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões e alertas!

