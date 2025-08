SC torna obrigatório exame em recém-nascidos para detectar fissura palatina A medida que visa garantir diagnóstico precoce e tratamento adequado para a malformação ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 04h17 (Atualizado em 05/08/2025 - 04h17 ) twitter

Quatro novas leis sancionadas em Santa Catarina reforçam a atenção à saúde e à segurança no estado. Entre as principais mudanças, está a obrigatoriedade de um exame para detectar fissura palatina em recém-nascidos nas primeiras 48 horas de vida, medida que visa garantir diagnóstico precoce e tratamento adequado para a malformação.

Saiba mais sobre essa importante mudança na legislação e suas implicações no atendimento à saúde dos recém-nascidos consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

