SC usou 44% da verba para prevenção de desastres climáticos em 2024; governo alega burocracia TCE-SC fará um acompanhamento para garantir mais investimentos durante o ano de 2025; pasta afirma que mitigação, prevenção e resposta... ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 17h30 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h30 )

A secretaria da Proteção e Defesa Civil investiu 159.490.468,41 ao longo do ano de 2024. Deste total, no entanto, apenas R$ 70 milhões foram destinados para programas de prevenção e gestão de risco para desastres climáticos, montante considerado baixo pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre a execução orçamentária e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

