SC vai receber 333 novas residências do Minha Casa, Minha Vida em 43 cidades; saiba onde

Foram pré-selecionadas cidades em SC com até 50 mil habitantes para receber as novas unidades do Minha Casa, Minha Vida; moradias vão...

ND Mais|Do R7

Santa Catarina vai receber 333 novas residências do programa Minha Casa, Minha Vida. As moradias serão construídas em cidades de até 50 mil habitantes. O objetivo é beneficiar famílias com renda bruta mensal máxima de R$ 2.850.

