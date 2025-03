SC vê população de rua crescer 76% em dois anos, mas políticas esbarram em ‘leis defasadas’ Audiência pública na Alesc define estratégias para solucionar o aumento expressivo da população de rua no estado ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h25 ) twitter

O crescimento da população de rua em Santa Catarina, que aumentou 76% entre 2021 e 2023, motivou uma audiência pública na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) nesta quarta-feira (12). Os deputados discutem alternativas como a internação compulsória e a prisão preventiva para reincidentes.

Para entender melhor essa situação alarmante e as propostas discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

