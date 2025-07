SC x Goiás: após fala de Caiado, afinal, qual o estado mais seguro do Brasil? Reação de delegado catarinense expõe divergência com governador goiano sobre quem lidera a segurança pública no país; dados nacionais... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 00h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h57 ) twitter

Uma postagem do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), afirmando que seu estado é o número 1 em Segurança Pública do país, chamou atenção nas redes sociais. A postagem traz dados estatísticos apontando para a redução de crimes como homicídios, roubos de veículos e assaltos a bancos em território goiano. “Pega a receita da melhor segurança pública do país”, disse o político na legenda da postagem.

Para entender melhor essa disputa e os dados que sustentam cada lado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

