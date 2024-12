‘Scooter de Natal’: veja o regulamento do concurso cultural da Rádio NDFM ‘Scooter de Natal’: veja o regulamento do concurso cultural da Rádio NDFM ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 19h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 19h29 ) twitter

Scooter de Natal

A rádio NDFM e a TUI Joinville autorizada promovem o concurso cultural “Scooter de Natal” em Joinville, com autorização da SPA/ME (Secretaria de Prêmios e Apostas) no 03.038595/2024. O concurso iniciou na segunda – feira (01), às 15h, e vai até o dia 23 de dezembro às 17h. Para participar, os residentes de Joinville com mais de 18 anos devem seguir as instruções no Instagram da NDFM (@ndfmjoinville).

