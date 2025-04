Scott, o cão que superou maus-tratos e hoje é ‘guarda exemplar’ em Joinville Animal resgatado de maus-tratos participa de ações educativas com crianças e reforça laços entre a Guarda Municipal de Joinville e... ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h27 ) twitter

Vítima de maus-tratos, o cão Scott encontrou um novo propósito e um novo lar há cerca de um ano: a sede da Guarda Municipal de Joinville, no Norte catarinense. Desde então, o animal passou a integrar ações educativas e de aproximação com a comunidade, especialmente com crianças da rede municipal de ensino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a inspiradora história de Scott!

