Se eu morrer antes de você… Imagine-se tomando um café, folheando as páginas do jornal e se deparando com histórias que tocam o coração e provocam a mente; confira... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 15h13 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caro(a) leitor(a), Noite dessas, revisitando lembranças do meu Instagram, me deparei com um post de 2021 que tem o mesmo título desta coluna: Se eu morrer antes de você. No post, conto a história de um bate-papo com meu filho no carro, quando ele ainda era pequeno e estávamos voltando de alguma de nossas muitas aventuras. Você já se deu conta de que a vida é um contrato silencioso entre nós e o tempo? Em um desses momentos que só o cotidiano nos proporciona, fizemos um pacto: quando um de nós morrer, quem ficar deve fazer uma festa para celebrar a vida do outro. Afinal, segundo ele, despedidas tristes não combinam conosco.

Para saber mais sobre essa reflexão profunda sobre a vida e a morte, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vídeo mostra momento exato da queda de avião na Barra Funda, em São Paulo

Incêndio atinge casa paroquial em Chapecó e densa fumaça chama a atenção

Teatro municipal de Joinville poderá ser construído no antigo Cine Palácio