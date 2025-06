‘Se fraudou, será punido’: Furb cobra nomes e defende pente-fino no Universidade Gratuita Universidade solicitou nominata de estudantes investigados por suspeita de fraude ao Tribunal de Contas ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 08h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 08h17 ) twitter

A Furb (Universidade Regional de Blumenau) solicitou uma nominata dos estudantes investigados por suspeita de fraude no programa Universidade Gratuita ao TCE/SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina). Segundo a reitora Marcia Sardá Spíndola, o pedido foi protocolado na manhã de segunda-feira (16), logo após a divulgação do relatório do TCE, que apontou inconsistências em dados de bolsistas, mas sem identificar nominalmente os envolvidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa situação na Furb!

