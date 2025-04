Se vira nos 30: semáforo para pedestres na Beira-Mar Norte é alvo de polêmica, em Florianópolis Semáforo para pedestres localizado em frente ao Koxixos, na Beira-Mar Norte, é motivo de reclamação de moradores e usuários da via;... ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 06/04/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chegou à Coluna Bom Dia, nesta semana, mais relatos envolvendo as dificuldades dos pedestres que precisam atravessar o semáforo localizado em frente ao Koxixos, à Beira-Mar Norte.

Para entender melhor essa polêmica e as implicações para a segurança dos pedestres, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Morro dos Cavalos: vídeo mostra veículos incendiados após carreta pegar fogo em SC

Casal faz chá revelação de primeiro filho a mais de 700 metros de altura no Morro Azul em Timbó

O que é TDPM? Fernanda Machado revela diagnóstico e fala sobre o transtorno